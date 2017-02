Zwolse boodschappendienst vindt nieuwe financiers

ZWOLLE - De Zwolse online bezorgdienst SuperBuddy wordt gefinancierd door participatiemaatschappij PPM Oost en het crowdfundplatform Leapfunder. ,,Dit is voor ons een enorme steun in de rug en het geeft aan hoeveel vertrouwen er is in ons'', zegt Laurens van Geffen (48), die samen met Tim van den Heuvel (29) het bedrijf vorig jaar heeft opgericht.

Hoeveel geld het in 2016 opgerichte bedrijf krijgt wordt niet gemeld. ,,Dat hebben we samen afgesproken en is ook normaal bij dit soort investeringsrondes'', zegt Van Geffen. SuperBuddy zorgt er voor dat boodschappen binnen twee uur bezorgd worden. Vooralsnog alleen in Zwolle, maar mede door de financiering is het mogelijk om binnenkort ook in Utrecht te beginnen. In Zwolle heeft het bedrijf 300 klanten. ,,Vanuit heel Nederland hebben al 1500 mensen getoond dat ze belangstelling hebben voor onze dienst''.

Jongeren en mantelzorgers

Volgens Van Geffen kost boodschappen doen de gemiddelde Nederlander 3 weken van zijn leven, elk jaar. ,,En dat spaar je uit als je ons de boodschappen laat doen voor een prijs van 5 tot 15 euro bovenop de boodschappenprijs. Dat is afhankelijk van hoe groot je boodschappenmand is.'' Volgens de Zwolse ondernemer, die opereert met 10 personeelsleden vanuit het oude KPN-centrum aan de Westerlaan tegenover de Parkschool, zijn er drie groepen die vooral gebruik maken van de dienst: ,,Het zijn jonge gezinnen met kinderen, die het al druk genoeg hebben. Of young professionals die altijd online zijn en die dit heel normaal vinden. Of mantelzorgers, die zelf in Haarlem wonen bijvoorbeeld, maar die hier voor hun oude vader of moeder moeten zorgen. Zij bestellen dan de boodschappen en wij zorgen dat ze ter plekke komen''

Buurjongen

Wat maakt SuperBuddy anders dan de bezorgservice die de meeste supermarkten ook al kennen? ,,Wij leveren binnen twee uur en dat niet alleen. Je kunt ook precies aangeven op welk tijdstip je de boodschappen wilt hebben. We werken met time-slots van 30 minuten en daarin komen de boodschappen. Dat kunnen supermarkten niet, die komen meestal pas de volgende dag met je bestelling. En bovendien ontstaat er bij ons een band tussen de klant en de bezorger, vandaar ook de naam SuperBuddy. Klanten willen dan bijvoorbeeld graag dat Tim of Paul de boodschappen voor ze doet; ze zien hem als een buurjongen die iets extra's verdient''.