Zwolse brandstichter heeft lange behandeling nodig

ZWOLLE - Zwollenaar Remi van der V. (30) heeft een lange behandeling nodig in een psychiatrische instelling, bleek donderdagmiddag tijdens zijn strafzaak voor de Zwolse rechtbank. Van der V. bracht november vorig jaar zijn medebewoners van het appartementencomplex aan de Potgietersingel/Blijmarkt in groot gevaar door op twee plekken brand te stichten.

Eerst in de kelderbox en daarna in de badkamer van zijn woning. Hij vertrok daarna en deed een zelfmoordpoging. Door de brandjes ontstond een enorme rookontwikkeling. De medebewoners van het 28 appartementen tellende complex werden geëvacueerd.

Ex-vriendin

De Zwollenaar stond ook terecht voor een reeks andere incidenten, al dan niet gepleegd onder invloed van alcohol en medicijnen. Zo vernielde hij spullen bij zijn moeder en zijn broer en moesten ruiten bij zijn ex-vriendin het ontgelden door een woede-uitbarsting. Ook een medebewoonster van het appartementencomplex kreeg met zijn agressie te maken.

Van der V. werd opgepakt toen hij na de brandstichtingen in zijn huis voor de trein probeerde te springen. Sindsdien zit hij vast. Volgens onderzoekers is hij psychotisch en is hij 'een structureel kwetsbaar' persoon. Een lange behandeling in een kliniek is nodig en ook daarna kan hij waarschijnlijk niet zelfstandig wonen. Van der V. is het daarmee eens. Hij staat nu op een wachtlijst voor opname. Tot die tijd blijft hij waarschijnlijk in hechtenis. De officier van justitie eiste vijftien maanden cel waarvan negen voorwaardelijk. Als hij het onvoorwaardelijke deel heeft uitgezeten is er waarschijnlijk plek in de kliniek. Daar zou hij een jaar moeten blijven.

De rechtbank doet op 28 februari uitspraak.