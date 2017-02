Zwolse IT-miljonair mag worden uitgeleverd aan Amerika

ZWOLLE - Zwollenaar Bram van der Kolk, die samen met de beroemde internetondernemer Kim Dotcom wordt verdacht van fraude, auteursrechtschending en witwassen, mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft een rechtbank in Nieuw-Zeeland vandaag bepaald.

Van der Kolk hangt nu mogelijk een jarenlange straf boven het hoofd. De Zwollenaar is al van kinds af aan bezig met programmeren. Van der Kolk zette samen met Dotcom en anderen de website Megaupload op. Daar konden mensen gratis films en muziek downloaden. Volgens de Amerikaanse autoriteiten liep de film- en muziekindustrie daardoor honderden miljoenen euro’s mis. De Zwollenaar en zijn kompanen verdienden riant aan hun site. Ze leefden als God in Frankrijk en kochten bijvoorbeeld een peperduur landgoed van 18 miljoen dollar. Omdat de regels rondom piraterij in Nieuw-Zeeland milder zijn, vertrok de groep internetondernemers naar dat eiland.



In 2012 werd Megaupload door de Amerikaanse autoriteiten op zwart gezet. Daarna vroeg de VS om de uitlevering van de verdachten. De Zwolse internetspecialst verblijft op dit moment nog samen met Dotcom en andere verdachten in Nieuw-Zeeland. Een hoge rechter in dat land keurde de uitlevering vanochtend goed. De verdachten kunnen nog in hoger beroep tegen die beslissing.