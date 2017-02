Zwolse studente wil nieuw modem, maar krijgt chips en sjans

ZWOLLE - Het is haar niet gelukt om door haperende Ziggo-apparatuur tijdig kaartjes voor Tomorrowland te bestellen, maar de Zwolse Mirte Bodewes heeft door haar klacht wel sjans met een helpdeskmedewerker van het bedrijf.

Bellen doet ze niet: 'dat is voor oude mensen. Sta je drie weken in de wacht' en dus stuurt Mirte Bodewes (20) een berichtje naar Ziggo Webcare: 'Help.! Heb een leuke studentenkamer in hartje Zwolle. Alles perfect voor elkaar alleen de wifi is f*ck. Ehhh slecht!'. Helpdeskmedewerker Johnny reageert en Mirte vertelt dat ze kaartjes voor Tomorrowland online wil bestellen 'maar met deze wifi gaat dat zeker niet lukken!'.

Leuk gesprek

Johnny is ook regelmatig bezoeker van Tomorrowland en er ontstaat een leuk online berichtjes gesprek. 'Ik stuur een nieuw modem', besluit de helpdesk medewerker Johnny. Mirte vindt het prima, maar moet eerlijk toegeven dat ze geen idee heeft wat een modem is. 'Johnny legde mij precies uit wat het is en hoe ik het moest aansluiten. Daarbij kreeg ik nog een hele goede tip om naast de wifi verbinding ook een 'draad' (netwerkkabel, red) aan te leggen. Heb ik op m'n laptop altijd goed internet'. De volgende dag is er een pakketje bij de post. Van Ziggo. Met daarin een zak chips, een reep chocolade en een aardige kaart. Van Johnny. Om het leed te verzachten. Het modem opsturen duurt een paar daagjes en dus te laat voor de kaarten van Tomorrowland.

Anoniem

Mirte vindt de service van Johnny zo goed dat ze op Facebook haar verhaal deelt. 'Iedereen klaagt altijd over die helpdesk medewerkers maar ik vind hem gewoon goed'. Wel vindt de studente pedagogiek, oorspronkelijk komend uit Frederiksoord, het jammer dat ze geen beeld heeft van Johnny. De Ziggo medewerker reageert zelfs op haar FB post, maar maakt zich verder niet bekend. Hoe Mirte ook probeert. En dus blijft Johnny van Ziggo een mysterie. 'Het is straks valentijnsdag. En de dag erna ben ik jarig. Wat zou het mooi zijn als ik Johnny een keer zou kunnen zien. Ben gewoon heel benieuwd!'