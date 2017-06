Van der Vlist put moed uit optreden in Russische modderpoel

Zware regenval had het circuit in de eerste manche veranderd in een waterbak. De Apeldoorner kende een slechte start na een goede kwalificatie. Toen hij na twee ronden de bril af moest doen omdat hij niets meer zag, werd het uiteindelijk alleen maar zwaarder.

In de rustpauze voor de tweede manche moesten zelfs zijn ogen worden uitgespoeld. Hij kende in het tweede bedrijf een goede start waarin hij op de zesde plek uitkwam. Doordat zijn motor oververhit raakte moest hij in de laatste twee ronden terrein prijsgeven. ,,Na een slecht weekend in Frankrijk mag ik hier hoop uit putten. Was de motor niet te warm geworden dan was ik hier waarschijnlijk zesde geworden.” Over twee weken wacht de GP van Italië.