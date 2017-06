Gerrit van Dam Bokaal vernieuwt

Veel belangstelling voor Autocross Masters Terwolde

18:51 De Autocross Masters Terwolde, gehouden in het nabijgelegen Nijbroek, is goed bezocht dit weekend. Volgens een woordvoerster trokken 1000 à 1500 mensen naar het weiland aan de Middendijk om de verrichtingen te volgen van de coureurs. Zaterdag vonden de kwalificaties plaats, zondag werd er volop gestreden in de finale.