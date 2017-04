Smash'70 houdt koploper op gelijkspel

Koploper De Mezen houdt voor ’t eerst de nul

18:52 De Mezen won in Dronten met 0-4 van Flevoland. Het was de eerste keer dit seizoen dat de Harderwijkse hockeyers de nul hielden. Vooral de eerste helft was het verschil tussen de koploper en de nummer zes groot en dat bleek uit de 0-3 ruststand. Ook de tweede helft kwam Mezen niet in problemen.