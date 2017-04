Tijmen Buijs gaat droom achterna: van Loenermark naar American Football

Blomenkamp eerste aanwinst Regio Zwolle Volleybal

13 april ZWOLLE - Rosita Blomenkamp is de eerste nieuwkomer in de selectie van Regio Zwolle Volleybal. De libero komt over van Coolen-Alterno. In Apeldoorn werkte ze eerder samen met Wilfried Groothuis, de nieuwe trainer in Zwolle. De eredivisionist is er verder in geslaagd het contact van drie speelsters te verlengen.