Topvolleybal Zwolle eervol onderuit

ZWOLLE – De mannen van Coniche/Topvolleybal Zwolle hebben de huid in de eerste wedstrijd van de play-offs tegen Orion peperduur verkocht. De outsider sleept zelfs een setje in de wacht, maar daar blijft het bij (1-3).

Als Fraser Smith de bal op setpoint in de tweede set op de vloer slaat, is het doel bereikt. De Zwolse overlevers hebben zich voorgenomen om er nog wat van te maken in de play-offs. Een bonus, nadat de formatie degradatie heeft kunnen voorkomen. Een set winnen is slagroom op de taart.

In die tweede set laat Topvolleybal Zwolle zien waarom het recht heeft op een plaats in de eredivisie. Met een gevarieerde service, een redelijke blokkering en een paar opmerkelijke punten. Vanaf 21-21 wordt de setwinst binnengesleept door Smith, een blok van Hugo Noomen, nogmaals Smith, Jelle Hilarius en wederom Smith. Na de laatste klap laat Orion de bal tegen het plafond ketsen, en dat is een hele opgave in de Landstede-hal.

Het is niet voldoende voor de winst. Zaterdag zal het seizoen normaalgesproken beëindigd zijn voor Topvolleybal Zwolle. Orion, de nummer een van de competitie, zal doorgaan in de jacht op de titel. Maar Topvolleybal Zwolle kan terugkijken op een mooi seizoen, dat in het teken stond van overleven. Dat is allemaal prima gelukt. Nu is het zaak om een huisje te bouwen op het vers gelegde fundament.