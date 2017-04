Van der Breggen tweede in Healthy Ageing Tour

In de slotetappe op het Duitse Waddeneiland Borkum veranderde de bezetting van het podium niet meer. ,,We hebben als team wel geprobeerd klassementsleidster Ellen van Dijk aan te vallen, maar die gaf de zege niet uit handen. Op zaterdag hebben we het haar Sunweb-team wel echt lastig gemaakt. Op zondag vielen we bovendien nog aan en reed mijn Luxemburgse ploeggenote Christine Majerus nog even virtueel aan de leiding, maar Van Dijk en haar team kregen steun van de sprintersploegen. Dit was al met al dus gewoon het hoogst haalbare voor ons. Met ook nog eens drie ritzeges en de benodigde extra wedstrijdkilometers in de benen kunnen we tevreden de ronde verlaten. Nu op naar de Amstel Gold Race van komende zondag,'' aldus van der Breggen.