Van Vleuten houdt Healthy Ageing Tour voor gezien

De Nederlands kampioene van Orica-Scott had vooraf aan de wedstrijdleiding van de Healthy Ageing Tour laten weten dat ze de wedstrijd waarschijnlijk niet zou volbrengen. ,,Eigenlijk paste deze wedstrijd niet zo goed in mijn wedstrijdschema. Ik heb werkelijk alle grote klassiekers gereden dit voorseizoen, mijn trainer was dan ook niet zo enthousiast over deze ronde. Maar het mocht als ik slechts een paar dagen zou rijden.”

Ervaring

,,Ik wilde de kans niet voorbij laten gaan de tijdrit te rijden. De KNWU - waarvoor ik uitkwam in deze ronde - wilde bovendien graag dat ik mijn bijdrage leverde in de ploegentijdrit en zo op mijn jonge ploeggenoten wat ervaring over bracht op dit onderdeel."

Sleeptouw

Van Vleuten werd vijfde in de openingstijdrit en nam Oranje op sleeptouw naar eenzelfde klassering in de ploegentijdrit. ,,Mijn tijdrit was niet goed en niet slecht. De concurrentie was natuurlijk stevig hier, met Van Dijk, Brennauer en Van der Breggen. Bovendien was mijn lijf nog niet voldoende hersteld van de Ronde van Vlaanderen. Maar het is prettig een tijdrit te hebben gereden. Mijn volgende rit tegen de klok is het NK in Montferland en daar start ik niet in het rood-wit-blauw. Ik wilde de kampioenstrui graag nog eens tonen en ben blij met de kans die ik kreeg van de KNWU en de wedstrijdleiding van de Healthy Ageing Tour hier te rijden.”