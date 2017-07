WSV komend seizoen op zaterdag in Topsporthal

Giro Rosa Appen met Wild #4

3 juli Op dag vier van De Giro Rosa was de Belgische Jolien D’Hoore de sterkste in de massasprint. De Zwolse sprintster Kirsten Wild liet haar oog vooraf vallen op deze vlakke etappe. Zij kwam weliswaar in de sprint als eerste Nederlander over de finish, maar moest elf dames voor haar dulden. Anna van der Breggen blijft in het roze fietsen met een voorsprong van 26 seconden op de Italiaanse Elisa Longo Borghini.