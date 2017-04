Zwolse Halve Marathon en 4 Mijlen in recordtempo volgeboekt

A1 Biljarts redt het niet in play-offs

9:29 ZUNDERT - Het is A1 Biljarts niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. In Zundert ging het Apeldoornse team tegen Medisch Centrum Breda woensdag met dezelfde cijfers onderuit als in de heenwedstrijd: 6-2.