Agressie op het fietspad: Holtenaar (82) bedreigd door wielrenners

Het geval van Leppink staat niet op zichzelf. Siewert van der Wal ging 6 juli met zijn snorfiets over een rotonde in Holten. Wilde driekwart rondrijden en had zijn richtingaanwijzer uit. Twee wielrenners die achterop kwamen en dwars over de rotonde wilden, konden hem nog ontwijken. De volgende niet. Vijf dagen lag hij in het ziekenhuis. De pin in zijn gebroken heup doet nog pijn. ,,Ik ben 69. Nooit een ongeluk gehad. Nu kan ik helemaal niks door zo'n stel blinde paarden. Ik overweeg alle wielrenclubs aan te schrijven. Laat ze het er maar over hebben. Ze hebben geen idee wat ze anderen aandoen."