'Help, ik heb een nier nodig!'

Haar oproep op Facebook is inmiddels al bijna 1200 keer gedeeld. Van alle kanten krijgt ze sterkte toegewenst. Een vrouw reageert dat ze zelf ooit een nieuwe nier kreeg en drie jaar later een gezonde dochter. Het kan dus wel.

Maar Cristel Oolbekkink is niet de jongste meer. Met haar 39 jaar tikt haar biologische klok hard door. En de nierziekte is niet de enige kwaal waaraan Oolbekkink lijdt. Sinds haar 16de heeft ze al de ziekte van Crohn, een chronische darmaandoening, waardoor ze vaak last heeft van uitdroging als gevolg van diarree en overgeven. Een acute opname in het ziekenhuis is dan nodig om haar vocht weer op peil te krijgen.

Ook nu is ze met spoed opgenomen in het Deventer ziekenhuis. Dit keer niet vanwege de ziekte van Crohn, maar om haar nierfunctie. Uit haar laatste urineonderzoek was gebleken dat haar nieren nog maar voor 7% functioneerden en dat maakte onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk.

Het interview vindt plaats aan de rand van haar bed. Verbonden aan een infuus, achterover in de kussens geleund en met de armen over elkaar kijkt ze strijdlustig om zich heen. Niets lijkt haar klein te kunnen krijgen. ,,Heb ik van mijn oma. Die ging ook nooit bij de pakken neerzitten'' antwoordt ze op een opmerking daarover. Al haar zinnen heeft ze gezet op haar verlangen naar een kindje en daar moet alles voor wijken. En dat alles, dat is veel.

Volledig scherm Christel Oolbekkink in het Deventer Ziekenhuis © Erna Lammers Vanaf haar achtste wist ze het al zeker: ik wil later een kindje. Ze had van haar vrienden ook als eerste een vast vriendje, maar haar relaties duurden nooit heel lang. Dat had ook alles te maken met de ziekte van Crohn die zich op haar 16de openbaarde. De impact die dat op haar leven had, de vele ziekenhuisopnames: weinig relaties waren daar tegen bestand. Vaak wordt ze geopereerd. In 2012 wordt een deel van haar darm verwijderd en krijgt ze een stoma waarop een aantal jaar van relatieve rust volgt en ze niet meer om de haverklap naar het ziekenhuis moet.

In 2015 leert ze Job de Sain kennen. ,,Een man uit duizenden" zegt ze met glinsterende ogen. Eindelijk kan haar kinderwens in vervulling gaan, want ook hij wil dolgraag vader worden. Wanneer ze dit met haar huisarts bespreekt dringt die aan op een aanvullend onderzoek naar haar nieren. Haar moeder en grootmoeder leden ook aan een nieraandoening, die zich weliswaar op latere leeftijd pas openbaarde, maar toch...Helaas bleek dat de huisarts gelijk had. Haar nieren waren ook aangetast.

Wat nu? Nierdialyse is geen goede optie voor Oolbekkink. De extra stoffen die ze nodig heeft voor haar ziekte van Crohn, waaronder zout en kalium, mag ze juist niet hebben als nierpatiënt. Nu haar nieren zo snel achteruit gaan is de behoefte aan een nieuwe nier heel groot. Als ze wacht op een 'gewone' donornier lukt het haar nooit om moeder te worden, want de wachttijd daarop bedraagt tussen de vier en zes jaar. Daarom zet ze de stap naar de openbaarheid en plaatst ze een oproep op Facebook, in de hoop dat die net zoveel succes heeft als toen ze dat deed voor haar moeder, drie jaar geleden.

Toen had ze het geluk dat iemand anders ook via Facebook op zoek was naar een donor. Erardo Kea plaatste zijn wanhoopskreet op 18 februari 2014 en kreeg daarmee alle mediaschijnwerpers op zich gericht. Kea's oproep had succes, veel mensen waren bereid om een nier te doneren. Oolbekkink, die contact had gezocht met Kea, legde hem de situatie van haar moeder voor. Kea op zijn beurt benaderde de mensen die zich bij hem hadden gemeld als donor en een van hen was ook bereid om zijn nier af te staan voor de moeder van Oolbekkink. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat er geen match was tussen Kea en deze donor, maar met de moeder van Oolbekkink was die er wel.

,,Het gaat bij het vinden van een goede donornier niet alleen om de juiste bloedgroep" aldus Oolbekkink die bloedgroep O heeft. ,,Ook moeten de weefsels matchen en mag een donornier niet teveel van een bepaalde anti-stof bezitten". De vooronderzoeken nemen een maand of drie in beslag. Niet alleen wordt Oolbekkink zelf moet grondig onderzocht of ze wel kan ontvangen, ook de donorgever wordt uitgebreid getest. De gevolgen voor de donor spelen daarbij een doorslaggevende rol. Wanneer een match gevonden is kan de operatie volgen. Het herstel daarvan duurt nog eens een aantal maanden.

En kan ze daarna moeder worden? Maar ook dat blijkt niet simpel. Om afstoten van de nieuwe nier te voorkomen moet ze twee jaar lang zware medicijnen slikken. Zwanger worden tegelijkertijd is uitgesloten.

Omdat het jaren gaat duren voor ze hopelijk moeder worden kan laat Oolbekkink binnenkort voor de zekerheid haar eigen eitjes verwijderen en invriezen. Na de niertransplantatie en de lange herstelperiode kunnen deze bij haar terug geplaatst worden. Als alles meezit is ze net 42 als ze met de IVF-behandeling kan beginnen. Ze heeft geen dag te verliezen.

