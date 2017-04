Brandstichting heeft enorme impact op burgemeestersgezin

HOLTEN - Dreigbrieven, telefoontjes, stalking en uiteindelijk twee keer brandstichting bij hun burgemeesterswoning met een rieten kap. "Wat als ons huis in brand was gevlogen? Waren we er dan levend uitgekomen? Beseft u wel hoe erg dit allemaal is voor een gezin? Dit is een poging tot doodslag".

Burgemeester Arco Hofland deed er tot nu toe het zwijgen toe, maar zijn vrouw Rhea vertelde vrijdagmiddag bij de Almelose rechtbank emotioneel over de impact van de brandstichting bij hun woning op 13 februari 2016 . Verdachte Sjoerd van E. (71) uit Hengelo hoorde daar twee jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen.

Poederbrieven

Dat het werken in het openbaar bestuur gevolgen heeft voor een gezin is normaal, stelt de burgemeestersvrouw. „Je staat nu eenmaal meer in de schijnwerpers, je wordt aangesproken over zaken, ook al heb je daar niets mee te maken." Maar de grens werd overschreden toen werd geprobeerd Hofland in zijn wethoudertijd in Dalfsen aan te rijden. "Toen er poederbrieven bij ons thuis werden bezorgd raakte dat ook ons hele gezin."

Impact

Toen Hofland in 2010 burgemeester werd van Rijssen-Holten werd die situatie niet beter. Hij werd al snel bedreigd en gestalkt door Van E., die sinds de jaren tachtig een conflict heeft met de gemeente over zijn voormalige discotheek in Rijssen. „Er werden dreigbrieven thuis bezorgd, soms ook persoonlijk. We werden continu telefonisch bedreigd. Dat heeft een enorme impact op je gezin en kinderen.''

Vlammen

Van E. werd in 2014 hiervoor veroordeeld, maar het hield niet op. In juni 2015 werd er brand gesticht in de heg bij de boerderij van Hofland. „De vlammen waren meters hoog." Er werden camera's geplaatst bij de woning, ook vanwege een nieuwe doodsbedreiging. Op die camerabeelden was gisteren in de rechtbank te zien hoe de verdachte op 13 februari een brandend voorwerp naar het huis van Hofland gooide.