Bungalowpark in Holten wacht al half jaar op vluchtelingen

Buffer

Toen het COA bij hem en de gemeente Rijssen-Holten aanklopte voor huur van het bungalowpark, was de nood nog hoog, stelt Van Lindenberg vast. „Er was een groot gebrek aan opvangplekken. Met bussen vol vluchtelingen werd er door Nederland gereden om ze tijdelijk in sporthallen en dergelijke te huisvesten. Dat is veranderd. Er is nu blijkbaar een overschot, maar het COA heeft besloten ons park als buffer te gebruiken voor het geval er toch weer veel vluchtelingen komen. Voor dit park zijn alle procedures en vergunningverleningen doorlopen, dus het kan direct gebruikt worden voor opvang. Als het toch nodig is, staan we klaar.”