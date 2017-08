Caravan brandt volledig uit in Holten

VideoIn de nacht van zaterdag op zondag is de brandweer uitgerukt voor een brand aan de Kenemanstraat in Holten. Een caravan brandde volledig uit. De omgeving werd afgezet met linten.

De vlammen sloegen metershoog uit het voertuig. De brandweer wist net op tijd de twee gasflessen die in de caravan aanwezig waren te redden. De politie heeft het vermoeden dat het om brandstichting gaat en start een onderzoek naar de brand.

Vakantie

Het gezin stond op het punt om met de volledige ingepakte caravan op vakantie te gaan. ,,Eigenlijk hoefde alleen de koelkast er nog maar in'', zegt de eigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil. ,,We krijgen al genoeg ongewenste aandacht hiermee. Daarom heb ik hem ook gelijk laten afslepen, nadat de politie klaar was met het onderzoek. ''

De man noemt de brand beangstigend, maar vooral gemeen. Hij en zijn gezin hebben met niemand een conflict, zegt hij. ,,Ik vrees dat dit gewoon iemand die het leuk vind om zaken in brand te steken. Heel gemeen om iemand anders dit aan te doen.'' De schade is verzekerd, zegt de man. De vakantie gaat ondanks de brand alsnog door: ,,Gelukkig konden we nog snel een huisje regelen.''

Wie afgelopen nacht iets heeft gezien in de buurt van de Kenemanstraat wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Dit is het vierde voertuig dat binnen een jaar uitbrandt in woonwijk De Haar.