Celstraffen voor mannen die miljoenenerfenis 12-jarige Holtenaar verduisterden

Het Openbaar Ministerie had drie weken terug vier jaar celstraf geëist tegen De W. Naast de celstraf eiste het OM een beroepsverbod van 5 jaar in de financiële dienstverlening. Omdat hij niet meer in die sector actief is, legde de rechter geen beroepsverbod op. Tegen Adriaan B. had het OM twee jaar celstraf geëist. De straffen vielen lager uit dan de eis omdat de rechtszaak lang heeft geduurd.