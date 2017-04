Droomhuis bij Olst paar uur voor tekenen contract verkocht aan ander

De glazen hebben geklonken bij een feestelijk familiediner en de huur van hun tijdelijke woning in Holten is opgezegd. Na anderhalf jaar zoeken en lang onderhandelen, hebben Pieter Swinkels en zijn vriendin eindelijk hun droomhuis gevonden: een prachtige, gemoderniseerde woonboerderij in het buitengebied van Olst, letterlijk op een steenworp van de entree van natuurgebied De Duursche Waarden. Maandag 1 mei kunnen ze er al in. "Alles was geregeld. De makelaar had ons al gefeliciteerd, we hadden de boedel verdeeld en de koopovereenkomst was opgesteld", zegt Swinkels. "We moesten alleen nog even het koopcontract ondertekenen."

Telefoontje

Quote Alles was geregeld. De makelaar had ons al gefeliciteerd, we hadden de boedel verdeeld en de koop­over­een­komst was opgesteld Pieter Swinkels Helemaal gelukkig is het stel met het nieuwe stekkie. Tot afgelopen maandag opeens een telefoontje komt van de verkoopmakelaar: of het ondertekenen van het contract twee dagen kan worden uitgesteld, want er is iets tussen gekomen bij de verkopers. Dus stellen ze het ondertekenen van het contract uit tot woensdag. Op de afgesproken woensdag, een paar uur voor ze de aankoop van hun droomhuis officieel gaan maken, komt er opeens een nieuw telefoontje van de makelaar. "Met de boodschap dat het huis is verkocht aan een ander."

Swinkels en zijn vriendin zijn er kapot van. Hun droomhuis is ze op het laatste moment door de neus geboord, vinden ze. Swinkels is woedend op de makelaar, zijn vriendin vooral verdrietig. "Toen ze het hoorde, zat ze in de auto. Ze parkeerde nog net niet op de snelweg. Wij zijn helemaal van de kaart. Als ze nou in elk geval gezegd hadden dat er ook een andere partij in het spel was, dan hadden we nog een beter bod kunnen doen. Dit zaakje stinkt aan alle kanten."

Verkoopmakelaar

Volgens een woordvoerder van makelaarsorganisatie NVM was het wel zo netjes geweest van de betrokken makelaar om het stel op de hoogte te brengen van de andere interesse van een andere partij. Dat deed Vrielink Makelaars uit Schalkhaar echter niet.

Makelaar John Vrielink zegt buikpijn van de verkoop te hebben. Toch vindt hij dat hij naar eer en geweten gehandeld heeft. "Het klopt dat we gingen tekenen voor de verkoop afgelopen maandag. Via de verkoper meldde zich echter een andere partij. Die bood een bedrag dat veel dichter bij de vraagprijs lag. Hij stelde daarbij als voorwaarde dat hij het alleenrecht op de onderhandelingen had. Daar ging de koper mee akkoord. Die wilde alleen aan deze partij verkopen."

Quote Via de verkoper meldde zich een andere partij. Die bood een bedrag dat veel dichter bij de vraagprijs lag. Makelaar John Vrielink

Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis noemt het handelen van de makelaar 'aan alle kanten onfatsoenlijk'. Juridisch heeft het stel echter geen poot om op te staan. "Wettelijk hebben deze mensen daar niets aan: de wet schrijft in de zogeheten schriftelijkheidsvereiste voor dat een huis verkocht is, als beide partijen een handtekening onder het koopcontract hebben getekend. Felicitaties van de makelaar met de aankoop van het huis veranderen daar niks aan."

Uitzonderlijk

Volgens De La Porte komen dit soort gevallen vaker voor, maar zelden aan onze kant van het land. "In Amsterdam is de markt dermate overspannen dat dit soort dingen af en toe voorkomt." Van een overspannen markt is in dit geval geen sprake: het betreffende huis stond zo'n drie jaar te koop en het bod van Swinkels was het eerste. "Heel uitzonderlijk dit."

Waarom de makelaar Swinkels niet heeft ingelicht dat er meer kapers op de kust waren? "Dan hadden zij misschien ook afgehaakt. Dan had de verkoper helemaal niks gehad. Dat wilde ik voorkomen. Dit was de beste koper voor de verkoper."