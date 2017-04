Gewapende overvaller Holten ook verdacht van schietpartij in Oss

De politie heeft maandagochtend rond 7.30 uur in een tbs-instelling in Venray een 45-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht op woensdag 1 april 2015 in een woning in Oss op de bewoonster te hebben geschoten. De nu aangehouden verdachte zit op dit moment vast in verband met een gewapende overval, die op vrijdag 27 maart 2015 werd gepleegd op een winkel in het Overijsselse Holten.