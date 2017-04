Holtenaar Edwin van Hoevelaak wint Edison

''Yessssssss! We hebben m!! Edison voor het album 'leef' van Andre Hazes! Ik ben zo trots!! Wauw!,'' liet de Holtenaar weten op zijn Facebook-pagina.



Van Hoevelaak is geen onbekende in de muziekwereld. Hij ontving al diverse onderscheidingen waaronder ‘Beste auteur van Nederland’, een Edison voor “Beste lied” en tal van gouden en platina platen. André Hazes Jr. ontving onlangs in maart 2016 bij RTL Late al een gouden plaat voor zijn single die geproduceerd is door Holtenaar Van Hoevelaak.



