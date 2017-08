Oproep voor gevaarlijke Mechelse herder 'reinste flauwekul'

De oproep van de politie voor een gevaarlijke vermiste Mechelse Herder rondom Holten heeft tot fronsende wenkbrauwen geleid. ,,Gevaarlijk? Nou, het is een hele lieve hond hoor,'' reageert de dierenambulance die de hond tijdelijk onder haar hoede had.

Een beveiligingsbedrijf was donderdag haar Mechelse herder kwijt. De hond ontsnapte in de omgeving van de Wildweg in Holten en de politie werd ingeschakeld. Niet veel later werd het beestje gevonden, naar de dierenambulance gebracht en weer opgehaald door de rechtmatige eigenaar.

Oproep

De politie Rijssen-Holten waarschuwde via haar Facebook-pagina voor een donkerbruine langharige hond. Het beestje moest absoluut niet worden geroepen en aangehaald. Dat kon mogelijk tot gevaarlijke situaties leiden.

De politie Rijssen-Holten meldt dat de hond weer terecht is. Daarin meldt de politie dat het om een gevaarlijke hond gaat.

Twee uurtjes voor oproep plaatste de dierenambulance van de gemeenten Rijssen, Holten, Nijverdal en Hellendoorn een Facebook-bericht over een gevonden herder aan de katoendijk in Rijssen, op ruim één kilometer afstand van de Wildweg in Holten.

Ongeloof

Mariet Hospers van de dierenambulance haalde de hond op bij de vindster. Hospers reageert verbaasd als ze hoort dat de politie waarschuwde voor een gevaarlijke hond. ,,Een gevaarlijke hond? Nou, het is een hele lieve hond hoor. Hij luistert goed naar mijn commando's. Doet precies wat ik hem zeg.''

Wandelen

Yvonne Jager kwam het dier donderdagochtend rond 8:45uur tegen bij de Katoendijk in Rijssen. ,,Ik heb twee witte herders. Een reu en een teefje en dat teefje is net van de loopsheid af. Ik liet ze daar naar buiten om ermee te wandelen en ineens kwam die herder heel rustig naar ons toegelopen,'' omschrijft Jager de situatie. Vervolgens deed ze haar honden terug in haar auto en kon ze heel rustig haar hondenriem aan de verdwaalde herder vastmaken.

Jager belde vervolgens de dierenambulance die koers zette richting de Katoendijk. ,,Ik steun de dierenambulance al jaren. Ik had 'm zelf er wel heen willen brengen, maar omdat ik geen drie honden kan vervoeren vroeg ik of ze naar mij wilden komen. Stel dat het wel misging tussen mijn reu en deze reu,'' verklaart vindster Jager.

Verbazing