Oud-busbazen OAD mogen zelf op jacht naar hun 80 miljoen euro

Het familiebedrijf is ervan overtuigd dat het bankroet onnodig was en dat de bankorganisatie daarin verwijten te maken is. De rechter oordeelde eerder dat het aan de curatoren was om daar werk van te maken. Het hoger beroep tegen die uitspraak loopt nog. Maar nu de curatoren dat bij de stichting Administratiekantoor Oad Groep Holding van de familie Ter Haar neerleggen kan die er zelf mee aan de gang.

Nog niet afgehandeld

Oad ging op 28 november 2013 failliet. De afhandeling ervan is nog altijd niet klaar. De curatoren hebben aan een advocaat van een ander advocatenkantoor gevraagd de handelwijze van de Rabobank tegen het licht te houden.

Intussen staat in Holten nog altijd het omvangrijke archief van OAD. Die wordt op dit moment in kaart gebracht omdat de curatoren niet kunnen inschatten welke delen van het archief van belang zijn voor onderzoek. De inventarisatie omvat ‘22.000 items’, waarvan 15.000 mappen en ordners. Een deel van de klus is klaar: het scannen van 1600 papieren die in elk geval van groot belang zijn voor diepgravend onderzoek. Verschillende onderzoekers - onder meer ‘forensisch accountants’ - kunnen de informatie via beveiligde websites bekijken.

Claim bij Rabobank