Rijssen-Holten aan kop voor titel Fietsgemeente

Celstraffen voor mannen die mil­joe­nen­er­fe­nis 12-jarige Holtenaar verduisterden

31 mei De voormalig bewindvoerders van Asito-erfgenaam Mick van Riemsdijk (21) uit Holten gaan de gevangenis in. De rechtbank in Zwolle veroordeelde ze woensdagmiddag voor het verduisteren van 4 miljoen euro uit de erfenis die Van Riemsdijk in 2007 ontving na het overlijden van zijn vader.