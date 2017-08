Spoorloze bestuurder ongeluk A1 bij Holten terecht

De politie en brandweer zochten vervolgens in de omgeving van het ongeluk naar de bestuurder van de auto. Eerst zonder resultaat, maar na enige tijd trof de politie een man aan die in de berm van de A1 liep. De man is aangehouden, en meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat de man teveel gedronken had: hij blies een promillage van 455 ugl. De man blijft vastzitten in afwachting van een proces-verbaal.