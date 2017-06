Sterrenrestaurant Holten begint met hippe afhaalmaaltijden

Een concept dat volgens het horecakoppel goed aansluit in de tijd van nu; geen gelegenheid voor boodschappen en tóch die beleving van een goede en smakelijk take away maaltijd willen. "De horeca is wezenlijk aan het veranderen", weet Erik. "Men wil snel, gezond én goede wifi. Daar gaan wij op deze manier heel mooi in mee."

Restaurant de Swarte Ruijter

Alsof hij niet zijn handen vol heeft aan het prestigieuze restaurant de Swarte Ruijter. Waar de bevlogen de Mönnink zijn passie 'smaak, beleving en creativiteit' eindeloos in kwijt kan.

Bekroond met een Michelinster. Je zou het denken. En ook al glunderen zijn ogen wanneer hij vertelt over Monkey Foods, het restaurant de Swarte Ruijter blijft zeker zijn 'ding'. Maar wie de Mönnink een beetje kent weet dat de kok pur sang bijna dag en nacht bruist van de ideeën. Zijn vrouw Esther is zijn rem. ,,Anders hadden we nu wel tien filialen geopend", reageert ze lachend. ,,We zijn al jarenlang bezig om iets naast de Swarte Ruijter te gaan doen.

Het geschikte moment was er echter nooit. Totdat Jaap Vincent, eigenaar van dit pand ons benaderde. ,,Een voormalig Chinees restaurant aan de Dorpsstraat dat al zeven jaar leeg stond. Erik: ,,Een prima plek die we in het vizier hadden om, wat wij in gedachten hadden, uit te voeren. Het kwam vanzelf samen."

Afhaalmaaltijden, gezond en lekker in een hippe trendy omgeving. Van buiten oogt het strak modern, van binnen industrieel verfijnd met speels houten wandbekleding. Het Monkey Foods logo prijkt uitdagend op de ramen. Bestellen en afhalen gebeurt aan de lange toonbank. Wie een hapje wil eten kan plaatsnemen op authentieke houten 'stationsbanken'.

Wifi

Voor gasten die nog even op de laptop willen werken is er goede wifi verbinding en stopcontact. Achter de counter bevindt zich de keuken waar je van alle kanten mee kunt kijken naar de bereiding. Samen met de kneuterige sfeer van een kruidenierswinkeltje uit de jaren '20, verkoop van huisgemaakte sauzen in speciaal ontworpen tubes, flessen (gekoelde) wijn, vers gesneden broodbeleg, olietjes, seizoenssoepen en andere serviceartikelen, heeft het wat weg van een deli in New York.

Keuze

Niet te ingewikkelde streetfood, wel lekker breed. Van vegetarische springrolls tot aan een sappige hamburger uit de houtskooloven en van huisgemaakte ijsthee tot aan een stoofpotje van wild.

Niet bereidt door Erik zelf maar door Swarte Ruijterkok Rik Beumer (30). Samen met de eveneens bevlogen Maike Spenkelink (23) en een team van jonge parttimers runt hij zes dagen per week Monkey Foods.

Paradepaardje

Dat hij het gezelschap van Erik hoog op de berg in de Swarte Ruijter gaat missen is misschien wel zo, maar beneden in het dorp kan Beumer zijn gastronomische skills ook uitstekend kwijt. "Wat we gaan maken is ontzettend lekker voor jong en oud. En dan de houtskooloven, echt een paradepaardje. Iets wat vrij nieuw is in de horeca. Toch op de kooltjes maar zonder de smaak van vuur. Spareribs worden voordat ze er 'botloos' in gaan nog even afgelakt.

Betaalbaar

Een maaltijd is er al voor 8 euro. Tevens hebben we een mooi aanbod van vegetarisch en glutenvrije maaltijden. Uiteraard maken we alles zelf. Behalve de appeltaartjes en brownies. Die levert de lokale banketbakker Maison Roberto.

Waar we ons ook op willen richten is de jeugd. Ze kennis laten maken met 'gezond doch hip' eten. Noodles, springrolls en onze eigengemaakte speciale friet van 1,60 euro per portie." Waarbij ze hun vingers ongegeneerd zullen aflikken volgens beide koks. "Het is echt beleving en smaak, hip en uniek. Auto parkeren, voel die vibe wanneer je binnenkomt en geniet", glimlacht Erik de Mönnink.

Uitbreiden

In de toekomst wil de Mönnink meerdere filialen openen in steden als Deventer en Zwolle. De draaiboeken liggen klaar. "Die tip heb ik ergens opgepikt. Dan hoef je het wiel niet meer opnieuw uit te vinden en kun je bij wijze van morgen zo aan de slag."

Via de website www.monkeyfoods.nl kan men ook bestellen en betalen.