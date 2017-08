,,Spannend wordt het inderdaad niet", grijnst Mark. ,,De kans is groot dat het tussen ons tweeën zal gaan. Dat is wel jammer, want wat concurrentie is wel leuk."

Tussendoortje

,,Voor ons is het een beetje een tussendoortje", vult Marco hem aan. ,,We doen morgen de olympische afstand; 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen, veel minder in vergelijking met Ironman-wedstrijden, waar je bijvoorbeeld de halve marathon loopt. Al is het ook niet zo dat we de Holtense triatlon uit de mouw schudden hoor."

Tien jaar

Een jaar of tien geleden, toen de broers Muller voor het eerst meededen aan de triatlon in Holten, maakten ze ook al geen schijn van kans; plek in de middenmoot. Maar al snel veranderde dat en haalden ze het podium, waarna ze de afgelopen jaren de olympische afstand zelfs wisten te winnen.

Begonnen in Holten

Het smaakte steeds naar meer, de jongens gingen harder trainen en deden ook in het buitenland aan de zware wedstrijden mee. ,,En het is allemaal begonnen door de Holtense triatlon", glimlacht Mark. ,,Hiervoor schaatsten we allebei en zonder de lokale triatlon hadden we dat waarschijnlijk nog steeds gedaan."

Nooit alleen

Tweelingbroers in dezelfde sport. Eeuwige trainingsmaatjes, maar vaak ook eeuwige rivalen. ,,Oh, de rivaliteit tussen ons valt echt wel mee hoor", countert Marco snel. Mark: ,,We willen allebei winnen, maar gunnen het de ander ook. En je bent nooit alleen."

,,Één keer zijn we samen over de finish gekomen", herinnert Marco zich. ,,Toen liepen we vlakbij de streep nog bij elkaar en dachten we: dan maar samen op de eerste plaats."