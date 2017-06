Twee leidingbreuken in 13 dagen tijd in Holtense straat

Thee zetten

Bijna twee weken later was het weer raak op de Kolweg. Tammo Lukkien wilde 's ochtends thee zetten, maar merkte dat er geen water uit de kraan kwam. Toen was de oorzaak snel gevonden voor de bewoner van de Voorsboersstraat. Dertien huishoudens op de Kolweg en Voorsboersstraat zaten zonder water nadat een waterleiding op de kruising van beide straten werd geraakt. Ditmaal werd er volgens Simons geen spuiwerkzaamheden uitgevoerd en was er ook een andere partij aan het werk in vergelijking tot zes mei.