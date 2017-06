Yun (15) is ambassadeur van het Europees Parlement

Internationalisering

De Waerdenborch is de eerste van de 40 scholen die een bezoek aan de beveiligde zone brengen. Yun is 3 VWO leerling en volgt net als de rest de Talentstroom Internationalisering en Ondernemen. Iets waar Yun trots op is! Ze schroomt niet om de eerste vraag te stellen in de kleine vergaderzaal waar ze een debat nabootsen met strakke spreektijd, koptelefoon op en knopje bij de microfoon.

Kritische wereldburgers

De stroming die ze volgt is volgens De Waerdenborch al 2 jaar bezig om van leerlingen kritische wereldburgers te maken; debatcursussen, naar Den Haag, ook contact met andere scholen in de EU via skype en mail waarin actuele onderwerpen worden besproken. Of Yun een toekomst in de EU ziet weet ze nog niet: ze is vastberaden eerst elders in de wereld te kijken.