160.000 euro verdeeld bij Hart voor Salland

Tijdens de finaleavond in de Deventer Schouwburg waren de circa 700 aanwezigen er getuige van dat de Voedselbank Raalte, net als vorig jaar, het grootste bedrag won in de categorie Maatschappij & Welzijn. Elke stem was 3,88 euro waard en de voedselbank kreeg 627 stemmen, wat goed was voor 2432,76 euro. Op de tweede plaats eindigde Vrienden van hospice de Cirkel in Raalte (2040,88 euro) en derde werd de Voedselbank Deventer met 1831,36 euro. Sallcon-directeur Jeroen Kroese mocht in deze categorie, waarin 72.691,80 euro werd verdeeld, de cheques uitdelen aan de top drie.