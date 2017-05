Cider van Sallandse bodem

Wie op vakantie gaat naar Normandië en Bretagne, aan de westkust van Frankrijk, heeft het ongetwijfeld ontdekt: een crèpe wordt nog lekkerder als je die wegspoelt met koele cider, 'brut' of 'doux'. Deze vergiste appelsap met bubbels en twee tot acht procent alcohol, wint ook in Nederland aan populariteit. Steeds meer liefhebbers produceren hun eigen ambachtelijke appelwijn. Marien Zijlstra (65) is een van hen, en met zijn achtergrond als gepensioneerd bedrijfs-economisch medewerker van Wehkamp, Sanders Meubelstad en een zorginstelling pakt hij het voortvarend aan

Type appel

. ,,Toen we een paar jaar geleden vanaf de Dolomieten richting Rome fietsten, kwamen we langs allerlei appelboomgaarden die zelf cider en appelsap produceerden. Dat vond ik zo interessant dat ik in de cider ben gedoken. Het type appel dat je gebruikt is heel bepalend. De bodem en het aantal uren bepalen de suiker- en zuurgraad van appels. Ook het tanninegehalte is belangrijk, dat geeft de cider een licht bittere smaak. Na twee jaar testen en proeven zijn we uitgekomen bij elstar-appels uit de boomgaard van de bekende Olster fruitteler Antoon van Vilsteren.''

Via het normale vergistingsproces ontstaat een mousserende appelsap die vergelijkbaar is met droge witte wijn ('brut' zoals Franstaligen zeggen). Om de smaak wat te verzachten ('doux'), zodat de cider door een breder publiek wordt 'gepruimd', vult Zeilstra zijn receptuur aan met 1 à 2 procent biologische aardbeisiroop. ,,Een heerlijke licht-alcoholische drank met circa 6 procent'', vindt hij. ,,En puur biologisch, met SKAL-keurmerk.''

Spaanse ridder

De naam 'El Cid' werd bedacht toen Zeilstra met zijn vrouw een fietstocht maakte naar Santiago de Compostela. In Burgos zagen ze een imposant beeld van de legendarische Spaanse ridder El Cid (1040 - 1099). ,,Een mooie naam voor jouw cider opperde mijn vrouw, want die verwijst naar Elstar appels en Cider... De Spaanse held El Cid was ook de belichaming van kracht en deugd. Cider bevat minder calorieën dan rode wijn, is goed voor je cholesterolgehalte en wordt ook aanbevolen voor mensen met diabetes. Ook heeft het een krachtige afdronk.'' De geboren Raaltenaar heeft zelf een boomgaard in het buitengebied van Heeten met 88 oude fruitrassen. Hij is bestuurslid van de Noordelijke Pomologische Vereniging, die vrijdagavond 12 mei een voor iedereen gratis toegankelijke regiobijeenkomst over fruit van heden en verleden houdt op landgoed Spijkerbosch bij Olst.

Proeven