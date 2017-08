Burgers krijgen cursus wat te doen bij terreur

Kunstwerk kozakken komt nabij oorlogsmonument Wijhe

7:00 Het monument dat in Wijhe aan de strijd van het kozakkenregiment Basjkieren herinnert, komt nabij het oorlogsmonument te staan. De grond in het park waarop het kunstwerk wordt geplaatst, is eigendom van het woonzorgcentrum Het Weijtendaal. Het centrum stelt de grond gratis beschikbaar.