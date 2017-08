Burgers krijgen cursus wat te doen bij terreur

Video 'Piet Schilder had specifiek geluid, horend bij palingsound'

15 augustus Nee, goed kende de kroegbaas Tonny Geerts van de café-snackbar De Oranjerie in Wijhe de zanger van de Tribute to The Cats Band niet. Tijdens de keren dat hij de formatie naar het oosten des lands haalde, kreeg hij wel een beeld van Piet Schilder. ,,Hij was een rustige man, een goede zanger. Had een specifiek stemgeluid, horend bij de palingsound.''