Busjes klaar voor Sallands leerlingenvervoer

Directeur Marc Roescher is trots op de uitbreiding van het wagenpark. ,,We groeien weer, en hebben nu in totaal zo'n 350 voertuigen op de weg, met circa 450 chauffeurs. Daarbij zitten ook zo'n 35 medewerkers die we overnemen van Willemsen de Koning. Dat is gebruikelijk bij zulke 'overnames'. Op die manier behoud je ook de kennis en kunde van die chauffeurs.'' Voordeel is ook dat de kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zoveel mogelijk de vertrouwde gezichten blijven zien.

High tech

De taxibusjes staan keurig in het gelid opgesteld op het achterterrein van de begin april gesloten garage Voskes aan de Heesweg, op het Raalter bedrijventerrein De Zegge. De afgelopen weken zijn de veertig nieuwe busjes voorzien van 'taxi-blauwe' kentekenplaten, boordcomputer, tablet voor de chauffeur, TCR-bestickering en brandblusser, zodat ze klaar voor vertrek zijn. Roescher: ,,Het merendeel gaat rijden in Raalte en Olst-Wijhe, maar enkele busjes zijn ook bedoeld voor leerlingenvervoer in de Achterhoekse gemeenten Winterswijk en Doetinchem.''

TCR verloor in 2014 de toen nog gezamenlijke aanbesteding van het leerlingenvervoer in Raalte, Olst-Wijhe, Deventer en Zutphen. Maar TCR was het niet eens met de manier waarop de aanbestedingsprocedure werd uitgevoerd en tekende bezwaar aan. TCR mocht vanwege de juridische procedure het leerlingenvervoer voorlopig blijven uitvoeren, maar na een voor het Raalter bedrijf negatieve uitspraak van de rechter nam Willemsen de Koning het leerlingenvervoer na de herfstvakantie van 2014 toch over.

Aanbesteding