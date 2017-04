De Voorjaarstuinen van Salland gaan weer open

Verschillende voorjaarstuinen in Salland worden vanaf zondag 23 april geopend voor publiek. Onder andere Nynke Atsma en Ineke Grootenhuis stellen hun tuin open. Samen met vijf andere tuinliefhebbers en kweker Arjan Schepers hebben zij hun krachten gebundeld in de Tuinen van Salland.

Wat willen jullie met die samenwerking bereiken?

Nynke Atsma: ,,Met de samenwerking willen we tuinliefhebbers de mogelijkheid geven om meerdere tuinen op een dag te bezoeken. Daarom zijn er op de eerste zondag van de maand meerdere tuinen gelijktijdig open. Ook kweker Arjan Schepers is die zondagen open, zodat tuinliefhebbers daar langs kunnen gaan." Ineke Grootenhuis: ,,Die samenwerking is er dus niet om een boodschap over te brengen aan de mensen of om meer evenementen te organiseren."

Met de Voorjaarstuinen pleiten jullie niet voor meer groene tuinen?

Atsma: ,,We prediken niet dat iedereen een groene tuin moet. We hopen natuurlijk wel dat iedereen kiest voor gras en groen in plaats van steen en beton. Naast tuinliefhebbers komen er tijdens de tuinopenstellingen ook mensen op af die hun tuin willen aanpakken en inspiratie opdoen."

Grootenhuis: ,,Het is ook lekker om tuinen te kijken en daar inspiratie van te krijgen. Zo heb ik dat jaren geleden gehad toen ik de tuin van Nynke zag. In de loop der jaren heb ik onze tuin elke keer aangepakt."

Wat kenmerkt de tuinen die meedoen aan de Voorjaarstuinen?

Grootenhuis: ,,Het leuke is dat het contrastrijke tuinen zijn met ieder een eigen sfeer. Wij hebben meer een 'bostuin' op het landgoed van Schoonheeten, Huys Beukenroode heeft een stadstuin en Nynke een open boerderijtuin." Atsma: ,,Nieuw dit jaar is Hof van Eigen-aardigheden, een bijzondere tuin! Het mooiste is als de tuin er zo natuurlijk mogelijk uitziet. Alsof de plantjes zelf uit vrije wil ergens zijn neergedaald en een plek hebben uitgekozen om te groeien. Als we dan mensen toch een tip geven: plaats bloembollen niet op een rijtje." Grootenhuis: ,,Gewoon de bollen van een afstandje rondstrooien en planten waar ze vallen."

Hebben jullie niet de neiging om alles of een deel van de tuin weer helemaal aan te pakken?

Atsma: ,,Je probeert soms weer wat nieuws en plant je nieuwe bollen in en is het afwachten wat er gaat opkomen. Ik plant er dan honderden tegelijk in." Grootenhuis: ,,Herfst is de piek als het gaat om werken in de tuin, zoals het snoeiwerk en het inplanten van nieuwe bollen. De hele winter kijk ik echt uit naar wat er gaat opkomen in het voorjaar!" Atsma: ,,Het is echt voorpret wat je hebt!"