Duurzame wijk op terrein Raalter deurenfabriek

Op het terrein van de Raalter deurenfabriek Douma moet een wijk verrijzen met 72 flexibel in te delen duurzame woningen. Die worden gebouwd in negen 'clusters' van elk acht woningen, die geschikt kunnen worden gemaakt voor alle generaties.

Op het fabrieksterrein aan de Kanaalstraat Oostzijde, dat wordt begrensd door de spoorlijn Zwolle-Almelo en het Overijssels Kanaal, worden moderne wooneenheden gerealiseerd die aanpasbaar zijn voor meerdere generaties, zoals starters, jonge gezinnen met kinderen, en ouderen. Ook bestaat hier de mogelijkheid mantelzorg te verlenen. Maar ook kan er een kantoor of andere bedrijfsruimte worden ingericht.

Levendige samenstelling

Volgens ontwerper Robert Flier, van SEC architecten uit Kampen, ontstaat zo een duurzame wijk met een levendige samenstelling. ,,In een Vinex-wijk met jonge gezinnen is het overdag uitgestorven en 's avonds kun je er de auto niet kwijt. Een wijk met drie generaties onder één dak en toch zelfstandig wonend, zoals wij voorstaan, is veel leefbaarder en stabieler.” ,,We noemen dat het 'Nieuwe Noaberschap', zo kunnen bewoners meer voor elkaar betekenen'', vertelt Jan Regterschot van de Zwolse projectontwikkelaar Kreator.

72 Deuren

De 72 woningen worden duurzaam gebouwd, met een ideale ligging ten opzichte van de zon, zonnepanelen op de platte daken, een groen dakterras op de eerste verdieping, en warmtepompen. Ventilatieschachten zorgen voor frisse lucht. ,,Door die combinatie van moderne technieken geldt hier straks het 'nul-op-de-meter-principe'. Er komt geen gasleiding meer in.''

Kanaalzicht

De woningen krijgen door een verspringende ligging zicht op het kanaal en het daar achter liggende dorpscentrum met de toren van de Heilige Kruisverheffing. Bij de woningen komen in totaal 74 plaatsen voor kort parkeren, langparkeren is mogelijk aan de rand van de wijk langs de spoorlijn.

Eind 2018

De prille plannen zijn gepresenteerd aan de gemeente. Voor de planologische procedure is volgens Regterschot en Marcel Douma van terrein-eigenaar New Feet circa een jaar nodig, waarna op zijn vroegst eind 2018 een begin kan worden gemaakt met de realisering. De bouw zal in pakweg drie jaar tijd worden uitgesmeerd over twee of drie fasen.

Kegro

Een deel van de Raalter deurenfabriek is nog in gebruik bij de firma Kegro. Vorig jaar werd gemeld dat Kegro de productie van deuren volledig zou concentreren in Groesbeek en de fabriek van Douma in het voorjaar van 2017 schoon zou opleveren. Maar New Feet verhuurt nog steeds een deel van het Raalter bedrijfspand aan Kegro, dat er nog altijd deuren maakt. ,,We werken met kortdurende contracten, we houden rekening met Kegro'', benadrukt Douma.