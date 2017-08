Fusie tussen bibliotheken Salland, Ommen en Dalfsen-Nieuwleusen van de baan

Deskundigen: Ongeluk als in Ohio is in Nederland nauwelijks denkbaar

9:01 Controles op kermisattracties in Amerika zijn niet zomaar te vergelijken met de controles op attracties die in bijvoorbeeld het Avonturenpark Hellendoorn staan. Dat zegt niet alleen René Peul van het Avonturenpark, maar ook keuringsbedrijf TüV Nederland, in reactie op een dodelijk ongeluk met een Needse kermisattractie in Ohio eind juli.