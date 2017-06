Hans mag geen gasflessen meer verzamelen: Mijn hobby is van me afgepakt

Raalte geeft gas voor laadpalen

12:58 De komende drie jaar moeten in Raalte 51 openbare laadpalen voor stekkerauto's worden geplaatst. De gemeente telt er nu nog maar twee: op het Dorpsplein in Heeten, en op de parkeerplaats aan de Schapenstraat in Raalte. Om dit te realiseren gaat Raalte meedoen aan een openbare aanbesteding voor de hele provincie Overijssel. In 2020 wil Overijssel een netwerk hebben van ruim 1300 laadpalen voor elektrische auto's, daarvoor moeten er in de hele provincie nog 1243 geplaatst worden.