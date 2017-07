Lopers 'over het paard getild' in Farmstacle Run Heino

Naast de gebruikelijke obstakels op het parcours van de Farmstacle Run, zoals diverse waterbakken, glijbanen, strobakken en banden was er dit jaar ook een parcours met paardenhindernissen onder het motto 'over het paard getild'. Hans Elshof van PSV Lierderholthuis vertelt: ,,Dit weekend is ons jaarlijkse concours en dat valt dit jaar toevallig in hetzelfde weekend als de Farmstacle Run. Het leek de organisatie een gaaf idee om de lopers ook over onze hindernissen te laten springen en toen ons werd gevraagd of dat hier kon, vonden we dat direct een goed idee."

Hindernissen

Terwijl hij erop toeziet dat de jonge ruiters die op een deel van het terrein een 'bixierubriek' afwerken niet in aanvaring komen met de deelnemers aan de Farmstacle Run, is hij ook druk met het terugzetten van balkjes die de lopers af en toe van de hindernissen trappen. De deelnemers zijn op dat moment, zo'n drie kilometer na de start, al diverse hindernissen gepasseerd en komen net uit een sloot geklommen. Al nat en moe komen ze aan bij het terrein. ,,O, nu moeten we over hindernissen springen", roept een van de deelnemers als hij ziet wat hem te wachten staat. Hans Elshof ziet het vermaakt aan: ,,We hebben het parcours wel iets aangepast, de paarden hadden het gisteren moeilijker", vertelt hij.

Toch is het best een pittig parcours, inclusief een dubbelsprong, een natuurlijke hindernis en een waterbak. De deelnemers namen na dit onderdeel dan ook dankbaar een bekertje schoon water in ontvangst. ,,Ha lekker water!" was een veelgehoorde kreet, waarna de volgende sloot alweer in zicht zou komen. Toch had iedereen er wel veel lol in, enkele deelnemers gingen zelfs al hinnikend het terrein op.