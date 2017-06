Mina en Marie al halve eeuw op Sallandse Bottermarkt

Raalte anno 1967. Salland is nog hartstochtelijk verzuild: katholiek naast protestant. Als je een nieuw evenement van de grond wilt krijgen waarbij de steun nodig is van de boerenstand, dan zorg je voor evenwicht. ,,En dus vroeg initiatiefnemer Herman Hannink voor de Sallandse Bottermarkt even veel katholieke als protestantse boeren. Dat geloof speelde toen nog heel erg'', lacht de tachtigjarige Mina Hartkamp-Tuten.

Vijftig jaar geleden deed zij als een van de protestanten mee aan de eerste editie van de folkloristische markt, waarmee Raalte al een halve eeuw toeristen weet te lokken in de zomermaanden. Marie Jansen Holleboom-Nijenhuis, Mina's twee jaar oudere katholieke buurmeisje uit de Luttenbergse buurtschap Schanekamp, stapte een jaar later in. In 1967 was Marie namelijk net moeder geworden.

Beide vriendinnen doen nog steeds mee aan de Sallandse Bottermarkt. En nog altijd met veel plezier. Mina Hartkamp demonstreert de eerste jaren merklappen en letterdoeken, maar al sinds 1975 kantklossen. Ze maakt speciale mutsenkant: ,,Voor de randen van de muts, acht tot tien bloemen op een el.'' Marie Jansen Holleboom verwerkt die kant in Sallandse boerenmutsen.

Stijfsel

Het kant wordt in een houten raamwerk geplooid en met spelden vastgezet, en daarna met stijfsel bewerkt dat hard opdroogt. ,,Ik ben in totaal ongeveer acht uur bezig met het maken van een muts, verdeeld over meerdere dagen want tussendoor moet het materiaal ook drogen'', legt Marie uit.

Quote Elke boerin had vroeger tijdens de Bottermarkten een schaal met zelfgekarnde boter bij zich Marie Jansen Holleboom

Dit ambacht leerde ze al op vijftienjarige leeftijd van haar tante, mutsenwasser van beroep.

In een grote hoedendoos bewaart ze een grote collectie mutsen. Zoals plooimutsen, die beide oudgedienden zelf ook op de Bottermarkten dragen. En knipmutsen, met een lang stuk over de nek of zoals hedendaagse jongeren dat tegenwoordig noemen een 'matje'. Of doopmutsjes, met roze en blauwe accenten. Ook zit er een grote collectie gehaakte mutsen in de doos. Zoals slaapmutsen die vroeger 's winters in de beddenstee werden gedragen door jong en oud, en babymutsjes.

Keulse potjes

Marie Jansen Holleboom heeft niet alleen een rijke collectie mutsen verzameld, maar ook allerlei spullen uit de historie van de Bottermarkt. Keulse potjes in diverse maten, waarin de 'botter' aan de bezoekers werd verkocht, worden uitgestald. Even later komt ze terug met twee houten werktuigjes: een spatel en stempel om de zelfgekarnde boter mee te bewerken.

,,Die komen nog van mijn ouders huis. Daarmee versierden we de boter. Elke boerin had vroeger tijdens de Bottermarkten een schaal met zelfgekarnde boter bij zich waarmee we met paard en wagen naar de Munstersestraat werden gereden. Toen de regels van de Voedsel- en warenwet strenger werden kon dat niet meer en moest de boter eerst gekeurd worden door iemand van de zuivelfabriek.''

Sprekkert