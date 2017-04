Ruige randen moeten Sallandse patrijs redden

Exacte cijfers ontbreken voor Salland, maar deze regio zal niet veel afwijken van het landelijke beeld, waarbij het aantal patrijzen sinds 1980 met ruim 90 procent is afgenomen. ,,Patrijzen kwamen hier vroeger veel voor, maar nu zijn ze een uitzondering. Patrijzen moeten het hebben van ruigtes met variatie in planten, waar ze voedsel kunnen vinden, kunnen nestelen en zich kunnen verschuilen voor roofdieren. Daarom zijn we begonnen met de actie ‘Mag het wat ruiger’, waarbij we ons vooral richten op de agrariërs’’, vertelt Zweedijk. ,,Het moderne boerenland bevat steeds minder ruigtes en randen waar wilde planten ongehinderd en onbespoten kunnen groeien en bloeien. Ook heggen en houtwallen zijn in de loop der jaren verminderd. Maar het tij is nog wel te keren, als we niet te lang wachten. Dat kan ook zonder grote ingrepen in de bedrijfsvoering. Het zou zelfs al helpen als de boeren hun land niet meer tot onder het draad zouden maaien. En ook om zulke randen pas te maaien in juli, om te voorkomen dat nesten ook worden weggemaaid.’’