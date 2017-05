Salland Zakelijk per 1 juni in andere handen

Weekendtips: oefenen voor de zomer met bier, barbecue en watersport

20 mei Kijken bij het brouwen van een biertje, een hapje halen bij een foodtruck in Zwolle of de watersport beleven in Harderwijk. Het zijn zomaar drie activiteiten die dit weekeinde in onze regio te doen zijn. Het blijft bewolkt met een spatje regen, dus trek de lentejas aan voor de weekendactiviteiten die de Stentor voor je op een rij heeft gezet.