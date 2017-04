Sallanders naar Kastelenloop Diepenheim

Proe­ve­rij­fes­ti­val 'In de Smaak' gaat eigen weg

14:31 Op de Plas of op de Herenhof? Gesteggel over de locatie heeft ertoe geleid dat proeverijfestival ‘In de Smaak’ in Raalte kiest voor een geheel nieuwe, eigen koers. De derde editie van ‘In de Smaak’ is op 8, 9 en 10 september aan de Herenhof in Raalte.