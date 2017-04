Sallandse scholen moeten samen door krimp

Scholen in Olst, Boskamp en Den Nul moeten vanwege gestaag dalende leerlingenaantallen samen onder één dak. Dat geldt ook voor de scholen in Wijhe en Boerhaar. In de gemeente Raalte kampen ook steeds meer scholen met leegstand, maar daar is vooralsnog geen sprake van samenvoegingen.

Dit blijkt uit het eindrapport van het onderzoek 'Antwoord op de krimp', waarin de schoolbesturen de Mare en mijnplein en de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe samen hebben gekeken naar 'een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland'.

De taakgroep Wijhe/Boerhaar vindt dat het samenbrengen van de vijf bestaande scholen in een gezamenlijke voorziening ('campus') ,,een enorme bijdrage zou kunnen leveren aan het wegnemen van knelpunten. Een betere samenwerking met het voorgezet onderwijs is een belangrijk onderdeel van het scenario, evenals een verbinding met peuterwerk, kinderopvang en BSO. Bij het SPOC, waar scholengemeenschap Capellenborg al is gevestigd, kan een 'brede toekomstbestendige voorziening' komen voor alle kinderen van nul tot en met 14/16 jaar.

Olst, Den Nul en Boskamp

De directeuren van de zes basisscholen in Olst, Den Nul en Boskamp die samen met de beleidsmedewerker van de gemeente de taakgroep Olst vormen, zien toekomst in één brede voorziening voor onderwijs, opvang en BSO voor alle kinderen van nul tot en met 12 jaar uit die kernen. Deze voorziening zou op een strategisch centrale plaats moeten komen, bij voorkeur in de buurt van sportvoorzieningen. Daarbij is snelheid geboden, want de gemeente heeft de noodzaak voor vervangende nieuwbouw voor openbare basisschool Ter Stege al vastgesteld, nog dit jaar wil de gemeente hierover in overleg met schoolbestuur de Mare een definitief besluit nemen.

Raalte-dorp

Als rk basisschool de Korenbloem vervangende nieuwbouw heeft, is er in Raalte-dorp nog één knelpunt: de Oostenwind, waar sprake is van ruim 40 procent leegstand terwijl geen forse groei van het aantal leerlingen verwacht wordt. Dit, gecombineerd met het groot onderhoud dat de komende 12 jaar nodig is, zet de exploitatie van dit schoolgebouw onder druk. Mocht uit nader onderzoek blijken dat vervangende nieuwbouw efficiënter is, zou huisvesting gezocht kunnen worden bij een van de andere scholen in Raalte-Dorp of Raalte-Noord.

Leegstand

Op de St. Bernadette (Heeten) en St. Jozef (Nieuw Heeten) lijkt de leegstand structureel. Hier is herbestemming van een deel van deze gebouwen mogelijk, of sloop. Voor de St. Antonius (Mariënheem), de Linde (Laag Zuthem) en Esmoreit (Luttenberg) speelt leegstand en tekort op onderhoud in mindere mate.