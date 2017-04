Tweede Katoentjestocht door nachtelijk Nijverdal

Buurtbarbecue voor zuinige Mariënheemse straten

11:46 Twee straten zijn de winnaars van de energiewedstrijd in Mariënheem. De wedstrijd heeft vooral bewustwording over energiebesparing gebracht in het dorp. De winnende straten van de energiewedstrijd in Mariënheem, die tot eind vorig jaar plaatsvond, zijn de zuidkant van De Essenbree en de Keizerskamp. Daarbij bespaarde De Essenbree het meest op stroom, zo'n 8 procent. De Keizerskamp was de winnaar als het om het besparen van gas gaat, ook zo'n 8 procent. Bewoners van beide straten worden getrakteerd op een buurtbarbecue in mei. Jos Neulen, van de commissie Duurzaam, vertelt dat 21 buurten in Mariënheem meededen.