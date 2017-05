Valse Vermeer op Roofkunst: foppertje of collaboratie?

Een van de belangrijkste werken op de tentoonstelling Roofkunst die vrijdag 12 mei is begonnen in de Deventer Bergkerk. Dat zegt initiatiefnemer en organisator Eva Kleeman over het schilderij Christus en de overspelige vrouw.

De Duitse rijksmaarschalk Hermann Göring kocht het werk als een echte Vermeer, compleet met stempels van deskundigen. Na de oorlog bekende de Deventer meestervervalser Han van Meegeren de schilder ervan te zijn.

1.650.000 gulden

Het schilderij uit de collectie van Museum de Fundatie in Heino is nu een van de bijna zestig schilderijen op de tentoonstelling die in de Tweede Wereldoorlog geroofd of onder dwang zijn gekocht van hun joodse eigenaren. Göring kocht het schilderij voor het voor Nederland astronomische bedrag van 1.650.000 gulden, al profiteerde hij wel van de gunstige wisselkoers met de rijksmark van dat moment, net als andere Duitse dwangopkopers.

Achter het behang

Rijksmaarschalk Göring stuurde het schilderij, anders dan andere schilderijen die hij kocht, niet naar het Zuid-Duitse Berchtesgaden, de zomerresidentie van Hitler, waar ze werden ondergebracht in afwachting van een nooit gerealiseerd museum dat Hitler in het Oostenrijkse Linz wilde bouwen. De vermeende Vermeer verstopte hij in zijn slaapkamer achter de betengeling van het behang, als appeltje voor de dorst voor zijn vrouw en dochter.

Hak zetten