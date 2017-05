Welsumse kippenboer hangt dwangsom boven het hoofd

Meer werk in de bouw in Overijssel en Gelderland

18 mei Het aantal werklozen in de bouw in Overijssel en Gelderland daalt sterk. Aanleiding is de aantrekkende economie, maar ook het voorjaar zorgt voor meer vraag naar bouwvakkers. De bouw is een sector waar het seizoen een belangrijke rol speelt in de werkgelegenheid.