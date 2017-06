Al Gore past documentaire aan na Trumpbesluit

Oud-vicepresident Al Gore gaat zijn nieuwe documentaire An Inconvenient Sequel aanpassen nu president Donald Trump het klimaatakkoord van Parijs heeft opgezegd. Dat meldt het vakblad Variety . Het vervolg op de hitfilm An Inconvenient Truth van Gore gaat in juli in de Amerikaanse bioscopen draaien.

In het tweede deel blikt de 69-jarige politicus terug op wat er de afgelopen elf jaar allemaal is gebeurd op het gebied van klimaatveranderingen en het terugdringen van CO2-uitstoot. De film toont onder meer wat er achter de schermen allemaal heeft plaatsgevonden tijdens de onderhandelingen voor het klimaatverdrag dat in november 2015 in Parijs werd gesloten.

In de film stelt Al Gore dat zelfs president Donald Trump de positieve ontwikkelingen om de klimaatveranderingen een halt toe te roepen niet kan stoppen. ,,Niemand kan de klimaatbeweging tegenhouden, óók geen Amerikaanse president", stelde Gore. ,,In Amerika zijn, zeker sinds Trump in het Witte Huis zit, meer staten en meer steden die zelf op weg zijn om grote veranderingen te realiseren en over te schakelen op groene energie."

Goedkoper

In de documentaire bezoekt Gore onder meer een zeer conservatieve Republikeinse stad in Texas die inmiddels volledig op groene stroom draait. ,,Niet omdat ze geloven in klimaatveranderingen, maar simpelweg omdat het veel goedkoper is. Stroom die wordt gegenereerd door zon en wind is inmiddels in veel gebieden van de wereld veel goedkoper dan stroom uit fossiele brandstoffen."

Gore presenteerde zijn film twee weken geleden op het festival van Cannes. De documentaire kreeg hier lovende reacties. De film is in november pas in de Nederlandse bioscopen te zien. Het eerste deel, uit 2006, werd onder meer bekroond met een Oscar.

De Amerikaanse president Donald Trump liet gisteren weten dat de VS zich terugtrekken uit het verdrag. Het nieuws is wereldwijd met afschuw en ongeloof ontvangen. Trump stelt dat het klimaatakkoord "oneerlijk" is voor de Amerikaanse burgers. Talloze grote Amerikaanse staten en steden hebben al laten weten wel de doelstellingen van het akkoord te gaan halen.