Benefietconcert Manchester te zien op NPO 3

Het benefietconcert dat Ariana Grande en andere grote artiesten zondag geven in Manchester wordt ook in Nederland rechtstreeks uitgezonden. De NTR zendt de show vanaf 20.00 uur live uit op NPO 3, maakte de omroep vandaag bekend.

Ariana, die vanmorgen in Engeland arriveerde, en andere artiesten treden belangeloos op voor de slachtoffers van de zelfmoordaanslag in Manchester op 22 mei. In de Manchester Arena kwamen 22 mensen om het leven toen een terrorist zichzelf opblies na afloop van een show van Ariana. Tientallen veelal jonge fans van de zangeres raakten gewond.

Zondag staan ook onder anderen Justin Bieber, Robbie Williams, Take That en Little Mix op het podium. De opbrengst van het One Love Manchester-concert gaat naar het We Love Manchester Emergency Fund, een initiatief van de stad en het Britse Rode Kruis.

Verslag

Voor 3FM doet Angelique Houtveen verslag van het benefietconcert. ,,Ik vind het erg belangrijk dat 3FM bij het One Love concert van Ariana Grande is. Muziek is zo krachtig en dit concert laat zien dat muziek blijft verbinden, zonder angst", aldus de dj. Haar bijdragen zijn dinsdagavond tussen 18.00 uur en 21.00 uur te horen op 3FM in de uitzending van Sander Hoogendoorn, die dan het concert herhaalt.